Dennis uit ‘Blind Getrouwd’ heeft een nieuwe vriendin

Dennis Volkaerts (34) uit ‘Blind Getrouwd’ heeft opnieuw vlinders in de buik. Ditmaal zonder toedoen van het VTM-programma. De gelukkige? Een jeugdvriendin, zegt hij aan Dag Allemaal. Haar naam blijft voorlopig geheim.

In de slotaflevering van ‘Blind Getrouwd’ was te zien hoe Nathalie Rots (33) besloot om niet verder te gaan met Dennis Volkaerts (34). Voor de voormalige basketbalspeler was dat even slikken, maar nu heeft hij het geluk in de liefde alsnog gevonden. De naam van zijn nieuwe vriendin houdt hij liever voor zich, maar op Instagram was al een glimp te zien. “Mijn trui kwijt in de ochtend”, schreef hij bij een foto van de dame in kwestie.

Of die nieuwe relatie niet snel komt na het ‘Blind Getrowd’-experiment met Nathalie? “Je mag niet vergeten dat die opnames al een half jaar voor de uitzendingen plaatsvinden”, zegt Dennis daarover.

