Is dit het afscheidsbericht van Ronaldo van Juventus? “Ik heb mijn stempel gedrukt in de landen waar ik gespeeld heb”

Cristiano Ronaldo heeft in een lang bericht op zijn sociale media zijn individuele prestaties bij Juventus in de kijker gezet. De Portugese international rept met geen woord over zijn toekomst, maar tegelijkertijd voelt het als een afscheidsbrief. “Ik heb alle doelen behaald die ik wilde halen in Italië”, schrijft de 36-jarige aanvaller van Juventus onder meer. Hij sluit af met “bedankt aan iedereen die deel uitmaakte van deze reis”.

Ronaldo, die zijn laatste contractjaar ingaat bij Juventus, postte het bericht maandagavond laat, één dag na het einde van het seizoen. Daarin stelde de Italiaanse recordkampioen teleur met een vierde plaats en een voortijdige uitschakeling in de Champions League waarbij Ronaldo heel wat kritiek kreeg. “Ik stel wel alles op prijs dat we dit seizoen behaald hebben, zowel collectief als individueel. De Italiaanse Supercup, de beker en de trofee als topschutter van de Serie A maken mij gelukkig”, stelt Ronaldo. “Daarmee heb ik ook alle doelen behaald die ik mezelf gesteld had toen ik naar Italië kwam: kampioen worden, de beker en de Supercup winnen, uitgeroepen worden tot Beste Speler en topschutter worden.”

“Ik ben trots op wat de voorbije dagen al een paar keer aangehaald werd: titels in Engeland, Spanje en Italië. De beker in Engeland, Spanje en Italië. De Supercup in Engeland, Spanje en Italië. Speler van het Jaar in Engeland, Spanje en Italië. Topschutter in Engeland, Spanje en Italië. Meer dan 100 keer gescoord voor een club in Engeland, Spanje en Italië. Er is niets te vergelijken met het gevoel dat ik mijn stempel gedrukt heb in de landen waar ik gespeeld heb en dat ik de fans plezier geschonken heb. Dit is waar ik voor werk, dit is wat me drijft en dit zal ik blijven doen tot de laatste dag. Bedankt aan iedereen die deel uitmaakte van deze reis!”