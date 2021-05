Wie is Roman Protasevitsj, de man voor wie het Wit-Russische regime een Ryanair-vliegtuig kaapte?

Met ongekende middelen werd zondag een criticus van de Wit-Russische president Loekasjenko ingerekend. Een vlucht tussen Athene en de Litouwse hoofdstad Vilnius werd tot landen gedwongen in Wit-Rusland. Het doelwit van die vliegtuigkaping was Roman Protasevitsj, een vooraanstaand journalist die in ballingschap leefde. Wie is deze man voor wie het Wit-Russische regime alles uit de kast trekt om hem te pakken te krijgen?