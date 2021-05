Wat een feest moest worden voor Brent Van Moer draaide in de straten van Tongeren uit op een nachtmerrie. De hardrijder van Lotto Soudal was op weg naar zijn eerste profzege toen hij in de slotkilometer verkeerd reed. “Een zege ontnomen”, foeterden ze bij Lotto Soudal. “Hij was een vogel voor de kat”, sprak winnaar Tim Merlier.