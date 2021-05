Lommel

De politie is op zoek naar getuigen van inbraken of inbraakpogingen in het centrum van Lommel. De feiten gebeurden tussen 11 en 14 uur. Doelwitten waren het kantoor van de CM op het Kerkplein, de SBSO Helix in de Frans van Hamstraat en de School Eigenwijs in de Mudakkers. Mensen die in de buurt van deze locaties rond die tijd iets verdachts hebben gezien, worden gevraagd dat te melden bij de politie Lommel op tel. 011/399.899. mm