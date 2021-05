Dimitri Van den Bergh (PDC-9) is met een valse noot begonnen aan de finaleweek van de Premier League darts. Onze landgenoot ging na een spannende wedstrijd met 8-6 de boot in tegen de Portugees José De Sousa (PDC-11), die daardoor over Van den Bergh springt in het klassement en hem zo voorlopig van een plek in de halve finales houdt.