Egan Bernal heeft maandag met een indrukwekkend exploot zijn tweede ritzege van deze Giro - en zijn tweede in een grote ronde - gepakt. De Colombiaan deed het deze keer bovendien in de roze trui: hij speelde in de slotmeters speciaal zijn regenvest uit om die te tonen. Een speciaal moment, zo omschreef Bernal het. “Want daarmee winnen, doe je niet elke dag.”