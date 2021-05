Ham

Gemeente Ham ondersteunt de oproep van het weekblad Knack om in de maand mei niet te maaien. Bermen, grasperken, tuinen … zijn allemaal stukjes natuur die bijdragen aan de biodiversiteit in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Op een gemaaide strook groen vinden bestuivers zoals bijen en vlinders geen voedsel. Bovendien verdampt water sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.