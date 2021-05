11-jarige fietser paar dagen na ongeval overleden

Maasmechelen

De 11-jarige jongen die woensdag betrokken was bij een zwaar ongeval op de rotonde van de Koning Albertlaan en de Oude Baan is enkele dagen later gestorven. De jongen - die van de school het Boseind onderweg naar huis was - werd rond 12.30 uur door een auto gegrepen. Meteen was duidelijk dat hij levensgevaarlijk gewond was. De verwondingen werden de jongen uiteindelijk fataal.

De dag van het ongeval kwam al een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. mm/jth