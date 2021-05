Moord op Hasseltse kapster dinsdag voor assisen

Op het assisenproces in Tongeren over de moord op een Afghaanse kapster in Hasselt staan dinsdag twee broers tegenover mekaar. De 30-jarige Zaman Amiri bracht in 2018 de echtgenote van zijn broer om het leven. Uit jaloezie volgens de speurders. Waarom de twee mannen jarenlang hun band verzwegen is niet duidelijk, een recente DNA-test zou het broederschap bevestigen. De beschuldigde heeft de feiten toegegeven, maar hij houdt vol dat hij op vraag van het slachtoffer de vrouw heeft gedood.