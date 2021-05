Sporting Pelt wint handbalchallenge VHV

“In coronatijd moesten we enkele filmpjes opnemen waarin we verschillende uitdagingen moesten uitvoeren”, klinkt het bij Sporting Pelt. “Als club hadden we de meeste inzendingen. Daardoor mochten we gebruik maken van een heleboel opblaasstructuren. In onze leeftijd-bubbels hebben we hier leuk van kunnen genieten.”

In september start de club weer met een nieuw seizoen. Ook meedoen of meer info? Mail even naar communicatie@sporting-pelt.be