Nationale wandeldag van KWB in Koersel

Het was de ambitie van het bestuur van KWB Koersel om ooit de Nationale Wandeldag te organiseren. "Toen de beurt weer aan Limburg was, hebben wij niet geaarzeld om ons kandidaat te stellen want we wilden iedereen in Vlaanderen laten kennismaken met onze mooie gemeente”, vertelt secretaris Willy Vancluysen.Je kon kiezen voor afstanden van 6, 9, 12, 15 of 20 km. De kortste afstand was ook kinderwagenvriendelijk. Mondmasker en anderhalve meter afstand was verplicht bij inschrijving en aankomst. Op het terras golden de regels van de horeca en werd enkel drank in flesjes geserveerd. Toiletten en terras werden regelmatig gereinigd. Er was een tussenstop voorzien met toilet en mogelijkheid om iets te eten door een professionele cateraar. Niettegenstaande twee spelbrekers, corona en het slechte weer, waren er nog meer dan 500 sportieve wandelaars uit heel Vlaanderen aanwezig.