Verdraagzaamheid en respect voor iedereen in De Lettertuin

De kinderen gebruiken deze woorden wel eens zonder te weten wat de betekenis ervan is. Ze keken samen met de juf naar een filmpje. Hierin kwam duidelijk aan bod dat pesten niet oké is, ongeacht je geaardheid of herkomst. De leerlingen maakten een werkje met de regenboogkleuren. De leerkracht wilde vooral de boodschap meegeven dat er steeds een plaats is voor iedereen. Niets geeft je het recht tot uitsluiten of pesten. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Respect is een belangrijke waarde die de school wil meegeven aan alle leerlingen.