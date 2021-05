Limburgs Landschap: Geelgerande watertor

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

We duiken even de poel in. Een wereld vol leven, met daartussen een gevaarlijk heerschap: de geelgerande watertor. Het zijn dé roofdieren van de poel. Wat bij National Geographic het jachtluipaard is, zwemt mogelijk ook in jouw tuinvijver: deze prachtige kever. Ze vallen al op door hun fors formaat. Maar hun jachtinstinct maakt hen nog imposanter.

Het zijn vervaarlijke rovers die met hun voorpoten alles grijpen wat ze te pakken krijgen. Wormen, dikkopjes, larven van libellen, andere insecten, maar even goed kleine visjes tot zelfs grotere vissen. Die kunnen ze natuurlijk niet vangen, maar soms slagen ze er toch in om ganse stukken uit een vis te scheuren. Eenmaal ze een prooi te pakken hebben, laten ze die niet meer los. Ook onze vingers moeten er – als je er eentje tegenkomt in je vijver – aan geloven. Ze kunnen echt stevig bijten. Als ze echt hongerig zijn, durven ze zelfs soortgenoten aanvallen.

Ook hun liefdesleven is turbulent. Zo nemen ze het niet zo nauw met de echtelijke trouw. Net als tijdens hun jachtpartijen ‘pakken’ ze alles beet wat voorbij komt. De mannetjes klampen zich - met de zuignappen aan hun voorvoetjes - vast aan het vrouwtje. Daarna start het liefdesspel dat uren, soms wel dagen kan duren. Terwijl de mannetjes regelmatig lucht gaan happen, moet het vrouwtje tijdens het hele gebeuren als het ware vechten voor haar leven. Ze kan maar af en toe wat lucht happen en raakt zo heel erg uitgeput.

Na de paring wordt ze dan ook dikwijls ondersteund door het mannetje om weer boven water te raken. Niet echt omdat hij bezorgd is, maar omdat mevrouw nog haar 200-tal eitjes moet gaan leggen. Tja, het werk moet wel opbrengen, nietwaar? Daar komen dan larven uit die ook voorzien zijn van dolkachtige bovenkaken waarmee ze hun prooien doorboren en netjes leegzuigen. Voedsel dat ze nodig hebben om ook uit te groeien tot de fascinerende en vervaarlijke roofdieren die hun ouders waren. Die geelgerande watertor is echt ideaal materiaal voor een goed waterachtig horrorfilmpje.

Foto: Benny Odeur