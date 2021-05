COLUMN CHRETIEN PAESEN In de rij voor de zondagse broodjes

De broodjes voor het zondagse ontbijt worden steevast door mij gehaald. Nu we niet meer met z’n allen binnen mogen bij de bakker staat er elke zondagochtend een lange rij wachtenden langs de aangrenzende gevels. Mooi en zoals het hoort op 1,5 meter van elkaar. Het zijn altijd dezelfde vroege vogels die om de broodjes gaan en dus ontspinnen zich vaak leuke gesprekjes in de wachtrij. Meestal begint het bij de zon, regen, wind of koude maar nu was het toch even anders: het Eurovisie Songfestival was hot.Het moet aan de Pinkstersfeer gelegen hebben want de tongen waren eerder nooit zo vurig. Iemand in de rij waagde het om te vragen: “Wie heeft er gekeken naar het Songfestival?” Dat bleek voldoende om meteen de temperatuur in open lucht met minstens één graad te doen stijgen. De commentaren waren niet van de lucht: ‘Geike is fout beoordeeld’, ‘Véél te goed voor Eurovisie’, ‘Ze kennen er niks van, allemaal politiek’, ‘Hooverphonic was te donker, te somber’. Zo ging het alsmaar door, daar bij de bakker in die lange rij. "Mij is vooral opgevallen dat de meeste optredens baadden in kleur en licht", liet ik mij voorzichtig ontvallen. Waarop meteen de verwachte kritiek op de winnaar Italië kwam: ‘Een viertal halfnaakte schreeuwers, hoe kunnen uitgerekend die winnen?’. Tja, dát wist ik ook niet. Een wakker dametje opperde: ‘Véél lof voor de Franse Barbara Pravi die met Voilá toch maar mooi tweede werd maar eigenlijk ook had kunnen winnen.’ Daar was de meerderheid in de rij ook voor te vinden. De liefde voor het Frans is nooit ver weg geweest in Hasselt. Automatisch plooide het thema terug op Hooverphonic en The Wrong Place. ‘Een schoon kleedje en ferm botten’, liet een ietwat oudere kerel horen. Over het kapsel van kopman Carlier viel ook nog een en ander te vertellen maar daarvan is het meeste niet geschikt voor publicatie. Er was wél heel wat commentaar te horen over de schamele 3 punten die Hooverphonic van het publiek kreeg toebedeeld. Aan de daaropvolgende stilte te oordelen waren ze er duidelijk niet goed van in de rij. En toen was het mijn beurt om binnen te gaan. Foto: songfestival.be