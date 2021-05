Hasseltse straatnamen: Gerard Philipsstraat

Gerard Philips wordt in 1858 geboren in het Nederlandse Zaltbommel als oudste zoon van een bankier. Hij studeert af als werktuigbouwkundig ingenieur. In Glasgow, Londen en Berlijn werkt hij aan projecten voor elektrische verlichting. Voor de Duitse Edison-groep neemt hij in Amsterdam de vertegenwoordiging waar, maar ontdekt dat het 'handels'-werk hem minder ligt dan het werk als fabrikant.

Hij begint in Amsterdam te experimenteren met het maken van gloeilampen. In Eindhoven koopt hij een oud fabriekje op waar hij onder de firmanaam Philips & Co kooldraadgloeilampen en andere elektrotechnische artikelen maakt. In 1912 brengt hij alle activiteiten onder in de NV Philips Gloeilampenfabrieken. Hij blijft er directeur tot zijn broer in 1922 overneemt. Hij overlijdt op 83-jarige leeftijd.

In 1955 werd in Hasselt een Philipsfabriek opgericht, klein gestart in de Badderijstraat en onder de bekwame leiding van de eerste bedrijfsdirecteur, de heer Willem Giskes, een jaar later overgebracht naar nieuwe productiehallen en kantoorgebouwen aan de Kempische Steenweg. In die periode werd al het 500ste personeelslid aangeworven. In Limburg, met voornamelijk mannelijke tewerktewerkstelling in de kolenmijnen en metaalhandel, gaf de Philipsfabriek vooral werk aan vrouwen. Zelfs de economische rol van Hasselt als winkelcentrum werd in die periode belangrijker. Dit alles Gerard Philips indachtig!

“Loat’t liech mar branne, loat’t liech mar branne…”