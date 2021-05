Last Post weerklinkt ter herdenking Nazi Razzia

Naar jaarlijkse gewoonte werd de Nazi Razzia in de nacht van 24 op 25 mei 1943 herdacht. Naar goede gewoonte was schepen van militaire zaken Ingrid Kempeneers trouw op post.

Vorig jaar, in volle coronacrisis, waren er maar twee vlaggendragers van onze vaderlandslievende verenigingen aanwezig op de herdenking van de Nazi Razzia. Dit jaar mochten er gelukkig meerdere vrijwilligers van de vaandeldragers aanwezig zijn. Voor het eerst was ook waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch aanwezig. Bij het neerleggen van de bloemenkransen weerklonk de 'Last Post', gebracht door de vaste klaroenblazer van Sint-Truiden. Hoewel het op trompet gespeeld werd, blijft dit een beklijvend moment tijdens de herdenking.

“In de nacht van 24 op 25 mei 1943 werden 62 leden van het verzet opgepakt en naar Breendonk afgevoerd”, bracht schepen Kempeneers in herinnering tijdens haar speech. “Velen van hen kwamen nooit terug. Het monument aan het Ridders de Menten de Horneplein, de herdenkingsplaat op de Kapucijnenvest en de struikelstenen zijn een blijvende herinnering en eerbetoon aan hun moed en opoffering.”