The Distinguished Gentleman’s Ride houdt ook halt in Sint-Truiden

Wereldwijd werd op zondag 23 mei in zo’n 650 steden The Distinguished Gentleman’s Ride georganiseerd, een motorrit in het teken van de strijd tegen prostaatkanker en zelfdoding onder mannen. Ook in Genk haalden meer dan 200 motorrijders hun oldtimer van stal en staken zich in hun beste pak voor een korte rondrit die onder meer Sint-Truiden aandeed.

Het was opzienbarend om 232 oldtimer-motorfietsen Sint-Truiden te zien binnenrijden. De leden zitten heel gedistingeerd in hun pak op de prachtige moto’s. Ze deden dat in het teken van ‘The Distinguished Gentleman’s Ride', waarmee ze geld in het laatje willen brengen voor het onderzoek naar prostaatkanker en mentale gezondheidsproblemen bij mannen. Een probleem dat ze op deze manier onder de aandacht willen brengen.

97.000 euro

De bikers mochten langs Cultuurcafé De Fwajee op de parking van de school hun blinkende machines stallen. De uitbaters van De Fwajee hadden een ruim terras voorzien waar ze piekfijn uitgedost even konden verpozen. In België alleen al kwamen er die dag bijna 3.000 motorrijders in actie en haalden zo 97.000 euro bij elkaar. “We konden enkele plaatjes schieten van legendarische merken zoals Norton, Triumph en zelfs enkele Bullit’s”, klinkt het bij enkele Truienaren. “De deelnemers waren opgetogen over de locatie en verzekerden ons dat ze volgend jaar terugkomen naar Sint-Truiden.”