Pinksterviering aan de sacramentskapel in de Omloop van Zolder

Pastoor Ghislain, priester Jozef, parochieassistent Brigitte en koster Jef leidden alles in goede banen. Organist Alfons was in zijn nopjes om het beste van zichzelf te geven op het nieuwe draagbare orgel. Het was dan ook een fijne morgen om met z’n allen een sfeervolle en zonnige viering te beleven.