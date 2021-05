COLUMN Marleen Sijbers: Huiswerkbegeleiding

Marleen Sijbers schrijft een column over het leven in Zutendaal.

In april, midden in de corona-isolatie, kwam er iets schitterends op mijn pad. In het gemeentelijk tijdschrift ‘de Oosterzon’ las ik een vraag naar huiswerkbegeleiders. Eindelijk zou ik het onderwijzeres-zijn, mijn vak van weleer, nog eens kunnen afstoffen en opblinken. Tegelijkertijd greep ik die mooie kans om stilletjes aan weer uit mijn kot te komen.

Begin mei was het dan zover. Gogi en ik waren de eerste vrijwilligers. Zij nam de hulp voor de kinderen van Wiemesmeer voor haar rekening. Ik kreeg een lokaaltje toegewezen in de Parel. Vier dagen per week dook ik weer de wereld in van, onder andere, woorden met 'oei' en 'ooi'. Dankzij cijferen haalde ik de tafels van vermenigvuldiging opnieuw uit de verre krochten van mijn geheugen. Wonder boven wonder genoot ik ten volle van het persoonlijk begeleiden van de Zutendaalse lagere schoolkinderen die aan mij waren toevertrouwd. Hierbij werd ik heel gedreven geholpen door hun klastitularissen en de zorgleerkracht, meester Peter Boelen.

Van in de tijd dat mijn eigen jongens klein waren, herinnerde ik me een opmerking van een buurvrouw, ook een zeer geëngageerde dame uit het onderwijs. Zij beweerde dat iedere minuut aandacht die je aan een kind geeft honderdvoudig rendeert als het volwassen is. Daarom mijn vraag aan u, beste lezer(es): bent u een enthousiaste oud-gediende uit het onderwijs? Of bent u een ouder of grootouder die smulde van het huiswerk helpen maken met uw kroost? Wil u bijdragen aan een honderdvoudig rendement voor kinderen met een extra hulpvraag? Dan kunnen wij u heel goed gebruiken! Word lid van ons team! Op die manier kunnen we nog meer kinderen week na week een broodnodige, liefdevolle duw in de juiste richting geven.