Don Bosco Genk bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs

Don Bosco Genk startte dit schooljaar met het ‘project zelfstandig werken’ voor de leerlingen van het zesde jaar in de richtingen Lichamelijke Opvoeding en Sport, Sociaal Technische Wetenschappen en Schoonheidsverzorging. Doel is om de leerlingen te begeleiden in het zelfstandig verwerken van leerstof en ze zo voor te bereiden op hoger onderwijs. In september 2021 wordt dit project uitgebreid met een open leercentrum in het vijfde jaar, waar de leerlingen gecoacht worden in zelfstandig werken.

“Wij zijn enthousiast over het project ‘zelfstandigheid 3de graad’ en vertrouwen erop dat onze leerlingen door dit project groeien in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun studie”, zegt Ann Reyskens, graadcoördinator van de tweede en derde graad in Don Bosco Genk. “Tijdens de lockdown en de halvering van de klassen door de coronamaatregelen bleken velen van onze jongeren in staat te zijn om volledig zelfstandig instructies door te nemen en opdrachten in te leveren. Zelfstandigheid is een troef om te slagen in het hoger onderwijs. Een leerling die in het secundair onderwijs organisatorische vaardigheden ontwikkelt en inzicht verwerft in zijn of haar sterke en zwakke punten, heeft dus een streepje voor in het hoger onderwijs.”

In september 2020 startte Don Bosco Genk daarom met het project zelfstandigheid 6 TSO. “De bedoeling was om de verworvenheden op het vlak van zelfstandigheid tijdens de lockdown te behouden in ‘gewone’ omstandigheden’. Zo willen we bijdragen aan de slaagkansen van onze jongeren in het hoger onderwijs”, aldus Reyskens. “Woensdag en vrijdag het tijdens het zevende uur werkten de leerlingen thuis, ongeacht de coronaregeling. Leerlingen die om het even welke reden niet in staat waren om zelfstandig hun taken te verwerken, werden woensdag verwacht in een open leercentrum waar ze onder begeleiding van hun vakleerkrachten werkten aan hun taken.”

Blijvend afstandsonderwijs

“Gezien de positieve evaluatie door leerkrachten, leerlingen en ouders, wordt het project zelfstandigheid 6TSO volgend schooljaar verdergezet en voorbereid in het vijfde jaar”, gaat Reyskens verder. “In een open leercentrum krijgen leerlingen van 5TSO de mogelijkheid om te groeien in zelfstandig werken. Op woensdag werken leerlingen aan opdrachten onder begeleiding van vakleerkrachten. Vier maal per jaar oordeelt de klassenraad of een leerling de capaciteiten heeft om zelfstandig te werken en of de leerling de mogelijkheid krijgt om over te schakelen op afstandsonderwijs op woensdag.”

“Het doel is om alle leerlingen te laten groeien in het zelfstandig werken en zo voorbereid te zijn op het afstandsonderwijs op woensdag in 6TSO. De coronacrisis verplichtte ons om onverwacht en zonder enige voorbereiding over te schakelen op afstandsonderwijs. In een mum van tijd vond een digitale revolutie plaats in het onderwijs. Wij beseffen erg goed dat lesgeven zoals wij het kenden voor corona zijn beste tijd gehad heeft en willen vermijden dat de toekomst ons gewoon overkomt. Via innovatieve onderwijsmethoden willen wij bij Don Bosco Genk de beste elementen van contact- en afstandsonderwijs combineren. De toekomst is al hier”, besluit Reyskens.