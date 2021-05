Opnieuw blokbar voor studenten in Jeugdhuis Apollo en in de bibliotheek

Het einde van het schooljaar nadert en dus ook de onvermijdelijke examens. Om de Lanakense studenten - die thuis over geen echte studieplek beschikken of graag in groep studeren - de kans te geven zich behoorlijk voor te bereiden, biedt de gemeente zowel in het Jeugdhuis Apollo als in de bib een rustige ruimte aan als blokbar.

De blokbar in Jeugdhuis Apollo, Aan de Engelse Hof, is vanaf 24 mei tot en met 25 juni open, dagelijks van 8 tot 20 uur. Enige vereiste: de student moet zijn/haar plekje reserveren uiterlijk de dag voordien tot 15 uur via www.i-school.be. Mocht dat niet lukken, mail dan even naar jeugd@lanaken.be of bel tijdens de kantooruren naar 089 - 739850. Voor het overige gelden de coronamaatregelen inzake looprichting, afstand, mondkapje, eigen spullen (jas, tas...) bijhouden en eventueel eigen drank en voedsel meebrengen. Bij het vertrek moeten stoel en tafel ontsmet worden met de aanwezige producten.

Ook in de bibliotheek aan de Jan Rosierlaan is er voortaan weer een speciale studeerruimte voorzien. Ze is elke werkdag beschikbaar van 8 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 9 tot 12.30 uur. Ook hier moeten de coronamaatregelen strikt gerespecteerd worden en wordt van de gebruikers verwacht dat ze hun zitplek bij vertrek ontsmetten. Voordeel is dat studenten hier vooraf niet hoeven te reserveren, maar een telefoontje naar de bib 089 - 716029 kan beslist geen kwaad. (eva)