Het was een zware dag voor Remco Evenepoel in de Giro. In de ingekorte koninginnenetappe moest onze landgenoot al vroeg de rol lossen, hij verloor uiteindelijk 24 minuten op ritwinnaar en roze trui Egan Bernal. Maar aan opgeven denkt hij niet. “Ik wil de Giro uitrijden.”