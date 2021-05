Kleurrijke boodschap van gelijkheid

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) haalde men in Bree de verfborstel boven.

“Als stad willen we mee onze schouders zetten onder deze boodschap van gelijkheid”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera. “Het zebrapad op de overgang van de Grauwe Torenwal naar de Stationswal kreeg al de regenboogkleuren. Dat blijft permanent zo: op deze manier willen we een boodschap van gelijkheid geven aan iedereen die bij ons op bezoek komt of hier woont.”