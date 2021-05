Ferm Wilt Paal drumt erop los voor eerste activiteit van het jaar

Niets dan blije gezichten bij Ferm Wilt Paal. Na maanden van stilstand mochten ze eindelijk weer activiteiten organiseren in de buitenlucht. Daarbij kozen ze voor ‘Drums fit’.

Zo’n 16 dames gingen in op de uitnodiging van Ferm Wilt Paal om weer te starten met een buitenactiviteit. Drums Fit is een vrolijke work-out waarbij je de drummer in jezelf ontdekt. Het geeft meteen een boost geeft aan je humeur en je conditie. De benodigdheden: een emmer, een zitbal en drumstokken. Zo gaf Vicky Cuypers, lesgeefster bij Ferm, de groepsfitnessles waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, wordt de intensiteit en de snelheid van de oefeningen opgedreven. Zo verbrand je heel wat calorieën, oefen je je spieren en verbeter je je coördinatie tussen ogen, armen en benen.