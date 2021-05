Laatstejaars Campus Max College vieren Chrysostomos

Na een ontbijt binnen de klasbubbel en een 'act' op de rode loper, die voor de gelegenheid op de speelplaats was uitgerold, konden de leerlingen zich op verschillende locaties in Tessenderlo uitleven met activiteiten. Zo was er levend tafelvoetbal, een leerkrachtendarts, een kussengevecht en een heuse bingo. De laatstejaars zagen dit jaar alle toffe activiteiten geannuleerd worden. Zo was er geen bezinning, pré Xmos-fuif, eindejaarsreis of sportdag. Ondanks de strenge coronamaatregelen was deze dag toch een ideale opsteker om na een zwaar jaar te starten aan hun laatste examenperiode.