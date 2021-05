Campus X Plus kleurt paars

Op maandag 17 mei kleurde Campus X Plus paars. Zo vragen de leerkrachten en leerlingen meer verdraagzaamheid in de maatschappij voor de LGBT+-jongeren.

Afgelopen maandag 17 mei was het Internationale dag tegen homofobie en transfobie. Deze dag draait om respect voor elkaar en om de kracht en de durf om jezelf te zijn. Waarden die Campus X PLus hoog in het vaandel draagt. Vanuit de leerlingenraad van X PLus kwam er de oproep om op die dag een paars kledingstuk of accessoire te dragen. Zo uiten leerlingen en personeel hun wil tot méér verdraagzaamheid in de maatschappij voor LGBT+-jongeren.