Bewoners Huyse Elckerlyc genieten van fietstochtje

Eén tot twee keer per jaar kunnen de bewoners van Huyse Elckerlyc een fietstochtje maken onder begeleiding. Dan heeft het woonzorgcentrum drie aangepaste fietsen ter beschikking. Zo zijn er bewoners die nog mee kunnen trappen, maar wie in een rolstoel zit, kan dan weer mee met een ander soort fiets. In een beurtrolsysteem kwam iedereen die dat wou aan de beurt. Dankzij de samenwerking tussen de mensen van de kiné, ergo, logo, animatie, verzorging en familieleden genoten de bewoners met volle teugen van hun uitje in de buitenlucht. De bewoners hadden ook in inspraak in het parcours. Zo fietsten ze nog eens langs hun huis, tot aan het kapelletje in Elst of langs het kerkhof. De bewoners vonden het een leuke activiteit en kijken alvast uit naar de volgende fietsweek.