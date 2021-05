Remco Evenepoel zal zich de ingekorte koninginnenrit van zijn eerste Giro nog heel lang herinneren. Onze jonge landgenoot moest al vroeg lossen en kwam uiteindelijk 24 minuten en 5 seconden na winnaar Egan Bernal over de streep in Cortina d’Ampezzo. Van de overgebleven favorieten was Simon Yates het grootste slachtoffer: hij zakt van de tweede naar de vijfde plaats.