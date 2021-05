Landelijke Gilde Zichen-Zussen-Bolder houdt openluchtmis

In het verleden trok er dan een bidprocessie langs de veldwegen van het dorp. De laatste jaren heeft de Landelijke Gilde deze traditie overgenomen, maar in een nieuw jasje gestoken. Op de eerste kruisdag organiseren zij een openluchtmis. Gelukkig waren de weergoden de inwoners gunstig gestemd. Zo’n 30-tal mensen woonden de viering bij die doorging op de speelplaats van het parochiaal Jeugdcentrum in Zichen.