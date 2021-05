Bavikhove/Deerlijk

Een wandeling met een vriendin en hun vier honden eindigde dinsdagnamiddag met een doktersbezoek voor Virginie Tavernier (50) uit Deerlijk. Op een talud naast de Leie in Bavikhove was een discussie met een ruiter volledig uit de hand gelopen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de ruiter over de schreef ging: “Het is een halve zot.”