Elf bestuurders testen positief op drugs of alcohol

Hasselt/Zonhoven

Vijftien bestuurders hebben zondag positief getest op alcohol of drugs bij controles in Hasselt en Zonhoven. De rijbewijzen van deze bestuurders werden tijdelijk ingetrokken.

De controles gebeurden op de Genkersteenweg en de Grote Ring in Hasselt en de N74 in Zonhoven. In totaal werden 530 bestuurders gecontroleerd. Andere overtredingen die werden vastgesteld: geen of vervallen keuring, verzekering of rijbewijs, drugsbezit en het niet-naleven van het rijverbod. mm