Holzhauser, Lang en Onuachu zijn de kanshebbers om Vanaken op te volgen als Profvoetballer van het Jaar

De Pro League zal vanavond tijdens haar jaarlijkse Pro League Awards de Profvoetballer van het Jaar in de Jupiler Pro League bekendmaken. Raphael Holzhauser (Beerschot), Noa Lang (Club Brugge) en Paul Onuachu (KRC Genk) zijn de drie kanshebbers om Hans Vanaken (Club Brugge) op te volgen. Vanaken won de trofee in 2018 en 2019. Vorig jaar werd er geen prijs uitgereikt vanwege het vroegtijdig stopgezette seizoen door de coronapandemie.

Het belooft een spannende strijd te worden. Voor elk van de drie genomineerden zijn wel argumenten te geven. Raphael Holzhauser zette in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau enkele sterke statistieken neer. De Oostenrijker was op het Kiel goed voor zestien beslissende passes en evenveel doelpunten.

Noa Lang brak in zijn eerste seizoen bij Club Brugge dan weer helemaal door. Met zestien competitiedoelpunten is de jonge Nederlander de topschutter van blauw-zwart, dat donderdag op het veld van Anderlecht haar zeventiende landstitel mocht vieren. Lang was ook één maal trefzeker in het 3-3 gelijkspel in het Lotto Park. Zondag tijdens de 1-2 nederlaag tegen Genk bleef hij aan de kant met een blessure.

Afgelopen seizoen was ook het jaar van de Nigeriaan Paul Onuachu. De Genk-spits kon maar liefst 33 keer scoren in de competitie en verbrak daarmee het record van een andere Genk-topschutter, Wesley Sonck. De topschutter van de Jupiler Pro League won met Genk de Beker van België en werd na een straffe eindsprint in de play-offs vicekampioen.

Er wordt ook voor het eerst een Profvoetbalster van het Jaar bekendgemaakt maandag. Laura Deloose en Laura De Neve, steunpilaren bij de ongenaakbare kampioen Anderlecht, lijken de meeste kans op de prijs te maken. Of zorgt Marie Minnaert van Club YLA voor de verrassing?

Georges Mikautadze (Seraing), Marlos Moreno (Lommel) en Dante Vanzeir (Union) zijn de kanshebbers voor de prijs van Profvoetballer van het Jaar in 1B. Vanzeir had met negentien doelpunten een bijzonder groot aandeel in de titel van Union. De Franse Georgiër Mikautadze vond dan weer bij Seraing blind de weg naar doel (in totaal 22 goals) en dwong met de Luikenaars mee de promotie naar 1A af via de barrages. Mikautadze werd topschutter van de reeks. De Colombiaan Moreno ten slotte, de vinnige aanvaller van Lommel, kon dit seizoen vijf keer de netten laten trillen. (belga)