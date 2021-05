Degelijke seizoensopener voor Thiam op horden, winst voor Berings in het Nederlandse Tilburg

Nafi Thiam heeft in het Nederlandse Tilburg haar seizoen geopend met een 100 meter horden in 13.68. De winst ging op de T-meeting naar Eline Berings in 13.44.

De piste lag er nat bij in Tilburg en er moest bij frisse temperaturen worden gelopen. Geen ideale omstandigheden dus. Het persoonlijk record van Thiam staat sinds 2017 op 13.34. Daar bleef de olympische kampioene op de zevenkamp dus niet al te ver boven. Later op maandagmiddag werkt Thiam in Tilburg nog het verspringen af.

Berings bleef iets verder boven haar persoonlijk record, dat sinds 2018 op 12.72 staat. Toch reageerde ze na afloop tevreden. “In deze omstandigheden vind ik die chrono nog niet zo slecht”, aldus Berings. “Ik voel me uitstekend, ook op training. Als ik wat meer ritme opdoe en de temperaturen gaan omhoog, dan vermoed ik dat het snel richting 13.00 zal gaan.”

Op de olympische ranking is Berings momenteel 33ste, terwijl de beste 40 naar Tokio mogen. “Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt, maar ik ga mijn plaatsje wel nog goed moeten verdedigen”, zegt Berings. “Het zal sneller moeten dan vandaag om mijn positie vast te houden.” Dat het haar laatste seizoen is, houdt Berings niet al te veel bezig. “Ik sta er niet vaak bij stil, al overvalt mij soms wel eens het gevoel van ‘is het nu echt de allerlaatste keer?’“, besluit ze. (belga)