Twee rijbewijzen ingetrokken bij controles

Beringen/Tessenderlo

Bij snelheidscontroles heeft de politie dit weekend twee rijbewijzen ingetrokken. Een bestuurder reed veel te snel op de Heppensesteenweg. Een tweede testte positief op alcohol. De controles gebeurden op de Hasseltsesteenweg, Paalsesteenweg en Heppensesteenweg in Beringen en op de Industrieweg in Tessenderlo. In totaal passeerden 263 voertuigen de camera. 154 reden sneller dan toegelaten. Vooral op de Hasseltsesteenweg (70 km/uur) reden meer dan 7 op 10 voertuigen te snel.

Andere overtredingen die werden vastgesteld: gsm’en achter het stuur en het bezit van verdovende middelen. mm