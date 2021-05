Blokpunt voor studenten in gemeentehuis

Vanaf dinsdag 25 mei tot en met maandag 28 juni kunnen de studenten weer samen blokken in de kleine feestzaal van het administratief centrum (ingang via Salvialaan). “Alles is hier aanwezig: tafels, stoelen, draadloos internet, drankjes en versnaperingen”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “We hanteren uiteraard de nodige coronamaatregelen. Het lokaal wordt zo ingericht dat de sociale afstand zeker gerespecteerd kan worden. Bovendien gelden er strikte hygiënemaatregelen: zo moeten de studenten hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en moeten ze altijd een mondmasker dragen. Ze moeten ook na gebruik hun tafel en stoel steeds ontsmetten.” Het blokpunt is alle dagen open van 9 tot 19 uur, behalve op zondagen.

Frank Missotten