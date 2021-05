Thomas De Gendt niet meer gestart in Giro, Lotto-Soudal nog met twee renners in koers: “Knie werd almaar erger”

Thomas De Gendt is niet meer van start gegaan in de zestiende rit van de Ronde van Italië. Alhoewel De Gendt zich vanochtend nog aan de start meldde, besloot hij toch de remmen dicht te knijpen. Lotto-Soudal blijft nog met twee renners - Harm Vanhoucke en Stefano Oldani - in koers.

De uitgestelde start en het vooruitzicht op een dag afzien in de koude, met daarbovenop een zeurende knie, hebben Thomas De Gendt doen besluiten om toch niet te starten. Een opgave die er een beetje zat aan te komen, vertelde hij ’s ochtends aan de start. “Niemand kijkt uit naar zo’n etappe in de regen”, aldus de Semmerzakenaar. “En daar ook de koude bovenop bovenop de cols. Als je die foto’s ziet van de Passo Giau... Maar aan aankomstplaats Cortina d’Ampezzo bewaar ik dan weer goede herinneringen uit mijn Giro van 2012. Het gevoel is dus een beetje fifty fifty.”

De Gendt voelde toen echter letterlijk en figuurlijk de bui al hangen. “Het is niet zeker of ik verder kan vandaag”, klonk het in Sacile. “Mijn knie wordt almaar erger. Het wordt afwegen om te zien wat het slimste is om te doen. Met de regen en de koude is het gisteren alleen maar erger geworden. Er komen nog andere doelstellingen aan.” (Wim Vos in Sacile)