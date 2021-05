Pelt

Op de rotonde van de Leopoldlaan - aan de Gamma - is zondag rond 21 uur een auto van de weg geraakt en op z’n dak terechtgekomen. De hulpdiensten gingen ter plaatse omdat niet meteen duidelijk was of er gewonden waren. De verwondingen bleken mee te vallen. Omdat er uit de auto olie en brandstof was gevloeid, reinigde de brandweer het wegdek. mm