Landen

Zondag rond 16.30 uur,is in de Heidebergstraat in Kessel-Lo (Leuven) een 24-jarige fietsster uit Landen gevallen. De vrouw hield aan de valpartij een bebloed gezicht over en raakte enkele tanden kwijt. Ze was danig in de war en herinnerde zich niet hoe ze tegen de grond was gegaan. Het slachtoffer is naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. tb