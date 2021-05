LA Lakers en Utah starten play-offs op een valse noot

De Los Angeles Lakers hebben hun start in de eerste ronde van de play-offs gemist. De NBA-titelverdediger verloor zondagavond met 99-90 van Phoenix.

Devin Booker (34 punten) en Deandre Ayton (21 punten, 16 rebounds) leidden de Suns naar de overwinning tegen de bezoekers uit Californië, waar een niet topfitte LeBron James afklokte op 18 punten, 10 assists en 7 rebounds. Dinsdagavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in Phoenix.

Ook Utah kende een tegenvallende start van de play-offs. De sterkste ploeg uit het reguliere seizoen in de Western Conference verloor thuis met 109-112 van Memphis, dat kon rekenen op een sterke Dillon Brooks (31 punten, 7 rebounds) en Ja Morant (26 punten). Bojan Bogdanovic kwam tot 29 punten voor de Jazz, dat aantrad zonder de geblesseerde Donovan Mitchell (enkel).

In de Eastern Conference liet nummer 1 Philadelphia zich niet verrassen door Washington. De Sixers klopten de Wizards in hun eerste onderlinge duel met 125-118 dankzij de vlot scorende Tobias Harris (37 punten) en Joel Embiid (30 punten). Nog in de oostelijke conference gingen de New York Knicks in eigen zaal nipt onderuit tegen Atlanta (105-107). Topschutter Trae Young (32 punten) besliste de partij in Madison Square Garden met een korf op een seconde van het einde.

(belga)