50-jarige Phil Mickelson wint PGA Championship en is oudste majorkampioen ooit

Phil Mickelson heeft zondagnacht in Kiawah Island (South Carolina) golfgeschiedenis geschreven. De Amerikaan won op 50-jarige leeftijd de 103de editie van het PGA Championship. Daarmee is hij de oudste winnaar van een van de vier majors. Hij loste zijn landgenoot Julius Boros af, die in 1968 op 48-jarige leeftijd het PGA Championship won.

Mickelson begon met een voorsprong van één slag op zijn landgenoot Brooks Koepka aan zijn slotronde. Op de eerste hole leverde hij meteen zijn broze marge in met een bogey, terwijl zijn speelpartner Koepka een birdie liet noteren. De 31-jarige Amerikaan, winnaar van het toernooi in 2018 en 2019, maakte daarna echter te veel fouten om in aanmerking te komen voor de eindzege.

Ook Mickelson speelde allerminst vlekkeloos, maar bleek uiteindelijk toch over de sterkste zenuwen te beschikken. Met een slotronde in 73 slagen, één over par, eindigde hij op een totaal van 282, zes onder par. Koepka en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen belandden op de gedeelde tweede plek met een score van 284.

Mickelson veroverde zijn zesde majortitel, goed voor een winstpremie van 1,64 miljoen euro. ‘Lefty’ won het PGA Championship al eens in 2005. The Masters schreef hij in 2004, 2006 en 2010 op zijn naam en in 2013 zegevierde hij in het British Open. Op de wereldranglijst maakt Mickelson een reuzensprong van de 115e naar de 32e plaats.

Eindstand - par 72:

1. Phil Mickelson (VSt) 282 (70-69-70-73)

2. Brooks Koepka (VSt) 284 (69-71-70-74)

. Louis Oosthuizen (ZAf) 284 (71-68-72-73)

4. Paul Casey (Eng) 286 (71-71-73-71)

. Padraig Harrington (Ier) 286 (71-73-73-69)

. Harry Higgs (VSt) 286 (72-71-73-70)

. Shane Lowry (Ier) 286 (73-71-73-69)

8. Abraham Ancer (Mex) 287 (74-72-76-65)

. Tony Finau (VSt) 287 (74-72-70-71)

. Rickie Fowler (VSt) 287 (71-76-69-71)

. Collin Morikawa (VSt) 287 (70-75-74-68)

. Jon Rahm (Spa) 287 (72-75-72-68)

. Justin Rose (Eng) 287 (72-75-73-67)

. Scottie Scheffler (VSt) 287 (72-74-71-70)

. Kevin Streelman (VSt) 287 (70-72-70-75)

. Will Zalatoris (VSt) 287 (71-74-72-70)

