Bart Aernouts vijfde in Ironman Tulsa, maar liefst vijf atleten onder magische grens van 8 uur

Bart Aernouts is zondagnacht vijfde geworden in de Ironman van Tulsa (Oklahoma). De 36-jarige triatleet legde de volledige afstand - 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen - af in 7u55:13.

De Duitser Patrick Lange, won in 7u45’22”, een wedstrijdrecord. De tweevoudige winnaar van de Ironman van Hawai eindigde met een bijzonder sterke marathon in 2u36’46”. Op het podium werd hij geflankeerd door de Zwitser Jan Van Berkel (7u50’58”) en de Deen Daniel Bäkkegard (7u52’59”).

Voor Aernouts was het de eerste volledige triatlon sinds hij in oktober 2019 negende werd in Hawai. Daarna verstoorde de pandemie zijn plannen. Vorige maand won hij in Haines City over de halve afstand wel al de Ironman 70.3 van Florida. Met zijn vijfde plaats heeft Aernouts zich ook geplaatst voor Hawai.

Bij de vrouwen werd de Ironman van Tulsa in 8u40’34” gewonnen door de Zwitserse Daniela Ryf, voor de Britse Katrina Matthews (8u45’35”) en de Amerikaanse Skye Moench (8u47’45”). (belga)