Juventus kruipt door het oog van de naald en mag dankzij puntenverlies van Napoli naar Champions League

De ‘oef’ was tot ver buiten Turijn te horen. Juventus is op de valreep aan een grote blamage ontsnapt. De Oude Dame wist zich op de slotspeeldag alsnog te plaatsen voor een plekje in de Champions League dankzij een vlotte 1-4-zege tegen Bologna en puntenverlies van Napoli tegen Hellas Verona. Daarnaast mag ook Milan zich net als landskampioen Inter opmaken voor de Champions League dankzij een zege tegen Atalanta, dat al zeker was van de top 4. Napoli is veroordeeld tot de Europa League.