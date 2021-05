VIDEO. Openluchtfuif aan Jan Breydel: supporters Club Brugge bouwen stevig titelfeestje

Na de match tussen Club Brugge en Genk werden supporters zondagavond mondjesmaat toegelaten in de buurt van het Jan Breydel-stadion. De politie is massaal aanwezig, de sfeer is bij momenten grimmig.

Op aandringen van Club Brugge, en om te voorkomen dat supporters overal spontane feestjes organiseerden, waren de stad en de club overeengekomen dat er na de match een bescheiden spelershulde mocht plaatsen aan de noordzijde van het stadion.

Terwijl een beperkt aantal medewerkers, vrijwilligers en stewards de afsluitende match tegen Genk mochten bijwonen in het stadion, zakten vele supporters af naar de buurt rond ‘de Platse’ van Sint-Andries. De sfeer was bij momenten grimmig, er waren kleine vechtpartijtjes en de bommetjes knalden in het rond. Ook mondmaskers werden bijlange niet door alle aanwezigen gedragen. Er was ook regelmatig Bengaals vuur te zien, hoewel zowel Club Brugge als de politie had benadrukt dat dit niet was toegestaan.

Vanaf 20.45 uur begon de politie, stevig uitgedost met beschermende kleding en wapenstok, de supporters binnen te laten. Alle ingangen naar de buurt rond het stadion waren hermetisch afgesloten met prikkeldraad. Alleen via de noordzijde mochten mensen binnen. Terwijl de overige supporters stonden te wachten, scandeerden ze omstreden leuzen zoals “liever dood dan Sporting-jood”.

20 minuten lang één groot feest

Om 21.30 was er een korte spelershulde, waarbij Club Brugge de beker aan de supporters kwam tonen. Zowat 20 minuten lang was het één groot feest aan het podium voor het stadion: luide muziek, uitzinnige fans, massa’s Bengaals vuurwerk. De coronamaatregelen werden bijlange niet door iedereen gerespecteerd. Er waren heel wat supporters zonder mondmasker te zien, en van afstand houden was geen sprake.

Om iets voor 22 uur verdwenen de spelers van het podium en ging de muziek uit. Tegen die tijd waren alle cafés en nachtwinkels gesloten. De veegwagen was al in de weer om de stapels blikjes, plastic bekers en glazen flesjes op te ruimen. Om 22 uur moest alles immers onherroepelijk dicht. De politie blijft ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.

