De Ronde van Limburg heeft in extremis een grote naam aan haar startlijst toegevoegd. Tim Merlier (28) besliste last-minute zijn rentree in competitie te maken nadat hij vijf dagen geleden nog afstapte in de Giro. De spurtkopman van Alpecin-Fenix vervangt Julien Vermote in de selectie van de broers Roodhooft.