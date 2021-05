Wandelaars Nationaal Park Hoge Kempen zijn niet bang na dagenlange zoektocht

Waar is Jürgen Conings? Van de voortvluchtige, zwaarbewapende militair ontbreekt voorlopig elk spoor. Met man en macht werd er de afgelopen dagen gezocht naar Conings omdat hij in een afscheidsbrief gedreigd had met een aanslag. Viroloog Marc Van Ranst en een moskee in Maasmechelen zouden twee van z'n doelwitten zijn. Na een intense zoektocht werd duidelijk dat de militair niet in het Nationaal Park Hoge Kempen zit en dus werd dat gisteravond weer geopend voor het publiek.