Serveerster overweldigd door wel erg gulle fooi van klant: “Ik wou beginnen huilen”

Serveerster in restaurant overweldigd door bijzonder gulle fooi van klant: "Ik wilde beginnen huilen"

Michelle Trabilcyk, een serveerster in een Amerikaans barbecuerestaurant, kreeg onlangs de fooi van haar leven. Woensdag merkte ze op dat een erg vrijgevige klant maar liefst 800 dollar achterliet voor haar. “Ik wilde beginnen huilen”, vertelde ze aan lokale media. “Het is een hard jaar geweest, we hebben het allemaal moeilijk gehad. Dit gaf ons een goed gevoel.”(kmlo)