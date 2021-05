De inrichting in Mere is sober. Alles staat op paletten en in kartonnen verpakking. — © Getty Images

Opwijk

Het eerste warenhuis van de Russische warenhuisketen Mere in België komt in Opwijk, in Vlaams-Brabant. De opening is begin september gepland. “De prijzen liggen tot 20 procent lager dan bij Colruyt, Aldi en Lidl.”