Antwerp heeft Anderlecht op de laatste speeldag van de Jupiler Pro League nog van de derde plaats en het bijbehorende ticket voor de barrages van de Europa League gehouden. The Great Old haalde het met 1-0 tegen tien man, want bij paars-wit werd Matt Miazga al heel vroeg uitgesloten. RSCA moet vrede nemen met een plaatsje in de voorrondes van de Conference League.