Archeologen ontdekken eeuwenoud Romeins badcomplex op Spaans strand, en dat is erg goed bewaard gebleven

In de Spaanse stad Cádiz hebben archeologen een eeuwenoud Romeins badcomplex ontdekt. De site is opvallend goed bewaard gebleven. Zo troffen de onderzoekers muren aan van ruim vier meter hoog, minstens zeven zoutbaden en een prehistorische tombe. “Dit is fantastisch”, klinkt het bij minister van Cultuur Patricia del Pozo. “Deze opgravingen bewijzen dat de regio een ongelofelijk aantrekkelijke regio was voor alle beschavingen.”